İşgalciler Beyt İksa'da 4 ayda ikinci kaçak yerleşimi kurmaya başladı - Son Dakika
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İşgalciler Beyt İksa'da 4 ayda ikinci kaçak yerleşimi kurmaya başladı

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Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrail askerlerinin koruması altında Doğu Kudüs'ün kuzeybatısındaki Beyt İksa köyünde 4 ay içinde ikinci kaçak yerleşimi kurmak için çalışmalara başladı. Köy halkı, kaçak yerleşimlerin her geçen gün genişletilmesinden endişe duyuyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeybatısında bulunan Beyt İksa köyünde, 4 ay içinde ikinci "kaçak" yerleşimi kurmak için çalışmalara başladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli, İsrail askerlerinin koruması altında Beyt İksa köyünün Harbeti el-Alavine bölgesinde yeni bir kaçak yerleşim kurulmasına hazırlık kapsamında çeşitli yapılar inşa etti.

Haberde, bunun Beyt İksa köyünde 4 ay içinde kurulmaya başlanan ikinci kaçak yerleşim olduğu ve köy halkının söz konusu kaçak yerleşimlerin her geçen gün genişletilmesinden endişe duyduğu aktarıldı.

Beyt İksa'da mayıs ayında da yeni bir kaçak yerleşim kurulmaya başlanmıştı.

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliği, daha önce yaptığı açıklamada İsrail'in Kudüs'ün demografik yapısını değiştirmek, şehri çevresinden izole etmek ve Filistinlileri zorla göç ettirmek amacıyla kapsamlı bir plan yürüttüğünü ve bu çerçevede yasa dışı yeni yerleşim birimleri oluşturduğunu bildirmişti.

"Kaçak" yerleşim birimleri

İsrail'in işgal ettiği topraklarda kurduğu tüm yerleşim birimleri ve buraya nüfusunu nakletmesi uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor.

Bunların çoğu İsrail makamlarının planlamasıyla yapılırken, daha küçük olan bazıları Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından "kaçak" olarak kuruluyor.

İsrail makamları, Batı Şeria'da Filistinlilerin toprakları üzerine kurulan bu kaçak yerleşim birimlerini "yasal" kabul etmese de destek veriyor, bunlara kendi kanunları nezdinde resmiyet kazandırarak yerleşim birimlerini genişletmeye devam ediyor.

Tel Aviv yönetimi ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yasa dışı yeni yerleşim birimleri kurmak için sık sık Filistinlilerin arazilerini gasbediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İşgalciler Beyt İksa'da 4 ayda ikinci kaçak yerleşimi kurmaya başladı - Son Dakika

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