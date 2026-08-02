İşgalde Elektrik Kesintisi ve Gözaltılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İşgalde Elektrik Kesintisi ve Gözaltılar

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batı Şeria'da İsrail, elektrik direklerine zarar vererek kesintiye neden oldu, 5 Filistinli gözaltına alındı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Madma beldesinde elektrik direklerine zarar vererek elektrik kesintisine neden olurken, İsrail askerleri de çeşitli bölgelere düzenledikleri baskınlarda 5 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Madma beldesine saldırarak elektrik direklerine zarar verdi.

Saldırı sonucu beldenin kuzey kesimindeki elektrik şebekesinde hasar oluştu, bölgede elektrik kesintisi yaşandı.

Öte yandan İsrail askerleri, Nablus kentinin doğusuna düzenledikleri??????? baskınlarda evlerde arama yaparak 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri ayrıca Nablus'un güneybatısındaki Tel beldesine baskın düzenleyerek çok sayıda evde arama yaptı.

Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentinde de İsrail güçleri, kentin güneyinde bulunan Dehişe Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri Beytüllahim kent merkezindeki Saf Caddesi bölgesinde "Kenan" ailesinin evine baskın düzenledi, bölgedeki Selahaddin Camisi'nin duvarlarına tehdit içerikli bildiriler astı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin resmi verilerine göre, Batı Şeria'da bu süreçte İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 1182'den fazla Filistinli öldürüldü ve yaklaşık 13 bin kişi yaralandı, 24 bine yakın Filistinli ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İşgalde Elektrik Kesintisi ve Gözaltılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ebola bilançosu ağırlaşıyor: Vaka sayısı 3 bin 500’ü aştı, can kaybı 1500’e yaklaştı Ebola bilançosu ağırlaşıyor: Vaka sayısı 3 bin 500'ü aştı, can kaybı 1500'e yaklaştı
ABD ve İsrail, bu hafta sonu İran’daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor ABD ve İsrail, bu hafta sonu İran'daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor
Markette dehşeti yaşayan çocuk o anları anlattı Markette dehşeti yaşayan çocuk o anları anlattı
CHP’de yeni kriz Gürsel Tekin görevden mi alındı CHP'de yeni kriz! Gürsel Tekin görevden mi alındı?
CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi’ni kaybetti CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi'ni kaybetti
Gözaltında da tutuklanırken de aynı tavır Cem Küçük’ten dikkat çeken direniş Gözaltında da tutuklanırken de aynı tavır! Cem Küçük'ten dikkat çeken direniş

12:00
Ülkeye dönen Faslı göçmenlere taşlı müdahale Görüntüler infial yarattı
Ülkeye dönen Faslı göçmenlere taşlı müdahale! Görüntüler infial yarattı
11:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast timindeki FETÖ’cüyle ilgili dikkat çeken ayrıntı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timindeki FETÖ'cüyle ilgili dikkat çeken ayrıntı
11:02
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu adliyeye sevk edildi
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu adliyeye sevk edildi
10:59
Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti
Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti
10:54
e-Devlet’ten bomba bir hizmet daha Milyonlar aynı ekrana akın ediyor
e-Devlet'ten bomba bir hizmet daha! Milyonlar aynı ekrana akın ediyor
10:46
Özür diledi ama kurtulamadı Zabıta tezgâhını kaldırdı
Özür diledi ama kurtulamadı! Zabıta tezgâhını kaldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2026 12:21:31. #7.12#
SON DAKİKA: İşgalde Elektrik Kesintisi ve Gözaltılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.