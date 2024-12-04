İşiba, APEC Zirvesi'ndeki Tavırları İçin Pişman

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Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, dış seyahatte sergilediği ve eleştiriye açık "diplomatik tavırlarından" pişmanlık duyduğunu bildirdi.

İşiba'nın, geçen ay Güney Amerika ülkesi Peru'daki Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde sergilediği tavırları ülkesinde eleştiriliyor.

Japon Başbakan, ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Parti (CDP) Genel Sekreteri Ogawa Junya'nın, mecliste konuya ilişkin sorusuna yanıt verdi.

Zirvedeki tavırlarından kaynaklı eleştirilerin farkında olduğunu ve pişmanlık duyduğunu kaydeden İşiba, bu konuda "birçok eksikliği kabul ettiğini" dile getirdi.

İşiba, "Eksik birçok noktanın bilincindeyim. Alçakgönüllülükle kabul etmem ve geliştirmek için çabalamam gerektiğinin kesinlikle farkındayım." dedi.

Peru'da 10-16 Kasım'daki APEC Zirvesi marjında, yabancı liderlerin katıldığı toplantılarda İşiba'nın sergilediği bazı tavırlar, ülkesinde eleştirilmişti.

Eleştirilen tavırlar

İşiba, zirve marjında oturduğu masaya Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim yaklaşırken telefonuyla meşgul olmuştu.

Masasına uğrayan Trudeau, İbrahim ve Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi John Lee Ka-chiu ile ayrı ayrı görüşmesi sırasında Japon lider, başını telefonundan kaldırırken, oturduğu koltuktan ise ayağa kalkmamıştı.

İşiba'nın tavırları, APEC Zirvesi'nin kamera görüntülerine yansımıştı.

Diğer ülke liderleri, toplantı aralarında birbirleriyle ikili ve çoklu görüşmeler yaparken "sürekli koltuğunda oturmakla" itham edilen İşiba, uluslararası bir zirveyi fırsata dönüştürememekle eleştirilmişti.

Japonya'da sosyal medyada büyük eleştirilere yol açan bu görüntüler, "İşiba'nın kötü tavırları" şeklinde etiketlenmişti.

Japon liderin davranışları, "çok utanç verici" ve "Başbakan olmakla bile ilgili değil. Bu tavır bir yetişkin için düşünülemez" şeklinde yorumlanmıştı.

Liderlerin aile fotoğrafına yetişememişti

Öte yandan, İşiba'nın, APEC Zirvesi açılış töreninde sergilenen dansı "kollarını kavuşturarak" izlemesi "kabalık" şeklinde nitelendirilmişti.

Japon Başbakan, Peru gezisinde bir mezar ziyareti sonrası yoğun trafikte kalınca APEC Zirvesi aile fotoğrafı çekimine katılamamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping dahil APEC liderlerinin aile fotoğrafında İşiba'nın yer alamaması ülkesinde yadırganmıştı.

İşiba, ülkede 27 Ekim'deki erken genel seçimin ardından, Ulusal Meclis'te 11 Kasım'da ülkenin 103. başbakanı olmuştu.