İşiba Şigeru Yeniden Başbakan Seçildi - Son Dakika
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İşiba Şigeru Yeniden Başbakan Seçildi

İşiba Şigeru Yeniden Başbakan Seçildi

Japonya'da LDP lideri İşiba, meclis seçiminde 221 oy alarak yeniden başbakan oldu.

11.11.2024 12:17
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Japonya'da Liberal Demokrat Parti (LDP) lideri İşiba Şigeru mecliste yapılan seçimde yeniden başbakan oldu.

Japonya'da 27 Ekim'deki erken genel seçimin ardından ulusal mecliste başbakanlık seçimi düzenlendi.

Seçim öncesinde, LDP lideri ve Başbakan İşiba kabinesi sabah saatlerinde istifa etti.

Ulusal mecliste yapılan başbakanlık seçiminin ilk turunda hiçbir aday çoğunluk için gereken 233 oya erişemedi.

İkinci turda LDP lideri İşiba ile ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Parti (CDP) lideri Noda Yoşihiko yarıştı.

Seçim sonucunda, İşiba, 221 oy alarak resmen Japonya'nın 103. Başbakanı seçildi.

2011-12 döneminde başbakanlık yapan Noda ise 160 oy aldı.

Azınlık hükümeti planlanıyor

Yeniden başbakan seçilen İşiba, gazetecilere, "Tüm taraflara karşı samimi bir yaklaşım sergileyeceğim." diye konuştu.

İşiba, "Japonya'nın barışçıl bir ülke olduğu ve geçim kaynaklarının iyileştiğinden emin olmak önemli. Bu konularda Halk İçin Demokratik Parti (DPP) ve CDP ile aynı fikirdeyiz." dedi.

27 Ekim'deki sandık karnesi doğrultusunda İşiba'nın, azınlık hükümeti kurması bekleniyor.

Yeni İşiba kabinesi, Japonya İmparatoru Naruhito tarafından kabul edilmesinin ardından göreve başlayacak.

Erken genel seçim karnesi

LDP içi bağış fonu skandalının etkisiyle gidilen seçimde iktidar koalisyonu büyük güç kaybetti.

27 Ekim'de erken genel seçimde sandalye sayısı LDP'de 247'den 191'e, ortağı Komeito'da 32'den 24'e düşmüştü.

Toplamda 215 koltuğa sahip LDP-Komeito koalisyonunun, çoğunluk için 18 koltuğa ihtiyacı var.

CDP ile Halk İçin Demokratik Parti'nin (Koku-min) meclisteki varlığı son seçimde yükseldi.

Sandalye sayıları ana muhalefet CDP 98'den 148'e, Koku-min 7'den 28'e, Reiwa Shinsengumi 3'ten 9'a çıkmıştı.

Bağımsızlar ile bazı partiler, elde ettikleri oy oranları doğrultusunda meclisteki diğer sandalyeleri bölüşmüştü.

465 sandalyeli mecliste 233 sandalyeyle erişilebilen meclis çoğunluğuna hiçbir parti sahip değil.

Ters tepen "ani seçim" stratejisi

İşiba, eylül sonu LDP kongresinde parti liderliğini üstlenmiş ve 1 Ekim'deki meclis seçimlerinde Japonya'nın 102. Başbakanı seçilmişti.

Erken seçim kararı doğrultusunda 8 gün sonra 9 Ekim'de meclisi fesheden İşiba, 27 Ekim'de ülkeyi genel seçime götürmüştü.

"Ani seçimle halk yetkisi tazelemek" isteyen İşiba'nın bu strateji ters tepti ve LDP, son seçimlerde meclis çoğunluğunu yitirdi.

Ulusal basında seçim karnesiyle muhalefet bloğunun "cesaretlendiği" ve LDP'nin politikalarında "tavizler verebileceği" kaydediliyor.

İkinci tur en son 1994'teydi

Japonya'da son 30 yıldır ilk kez bir başbakan, meclis seçimlerinin ikinci turunda seçildi.

En son Haziran 1994'te seçim ikinci tura kalmış ve dönemin Sosyal Demokrat Parti lideri Murayama Tomiiçi, LDP desteğiyle başbakan seçilmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Demokrat Parti, Politika, Japonya, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İşiba Şigeru Yeniden Başbakan Seçildi - Son Dakika

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