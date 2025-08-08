İşiba ve Albanese Orta Doğu'yu Görüştü

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile Orta Doğu'daki son gelişmeleri görüştü.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İşiba ile Albanese yaptıkları telefon görüşmesinde Orta Doğu'daki son gelişmeleri, uluslararası ilişkiler ve ekonomi gibi konuları ele aldı.

Yaklaşık 25 dakika süren görüşmede, Japonya ve Avustralya başbakanları Hint-Pasifik bölgesinde barış ve istikrarın sağlanması konusunda mutabık kaldı.

İşiba, Avustralya donanmasına Japonya'nın Mogami sınıfı fırkateynlerinin dahil edilmesini memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Avustralya, donanmasına yeni savaş gemileri inşa etmek üzere açtığı yaklaşık 6,5 milyar dolarlık ihaleyi Japonya'nın Mitsubishi Heavy Industries (MHI) şirketine verdiğini açıklamıştı.

İki ülke arasında 5 Ağustos'ta yapılan anlaşma kapsamında Avustralya'nın yaşlanan ANZAC sınıfı fırkateynlerinin yerini alacak 11 yeni savaş gemisi inşa edilecek. Bu gemilerden ilk üçü Japonya'da üretilecek ve ilki 2030'da Avustralya donanmasında hizmete girecek. Kalan 8 gemi ise Avustralya'da inşa edilecek.