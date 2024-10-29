IŞİD\'e Operasyon: 33 Gözaltı

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(İSTANBUL)- İstanbul'da dini istismar eden terör örgütlerinden IŞİD'e yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun koordinasyonunda gece yarısı 01.00 sıralarında İstanbul Terörle Mücadele ekipleri tarafından 10 ilçede önceden belirlenen adreslere yönelik operasyonda 33 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında AHİDDER adı altında yasadışı 'mescit-medrese' faaliyeti yürüten Mustafa Yakupoğlu ile Mustafa Kahveci'nin de bulunduğu açıklandı.

Savcılık ve emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre, dini istismar eden terör örgütlerinden IŞİD'in yapılanmalarından AHİDDER'in 'illegal mescid-medresede faaliyet yürüten ve 'sözde hocalığını/liderliğini Mustafa Yakupoğlu ile Mustafa Kahveci'nin ders-sohbet etkinlikleri düzenlediği, cihat içerikli mescit faaliyetleri kapsamında taban kazanma amaçlı tebliğ çalışmalarının yaptığı, mescit genelinde fitre, zekat ve infak adı altında para topladığı' belirlendi.

10 ilçede 37 ayrı adrese operasyon

İstihbarat üzerine harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ekipleri gece yarısı 01.00 sıralarında 10 ayrı ilçede 37 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonlarda 35 şüpheliden 33'ü gözaltına alınırken suç delili olduğu belirtilen dijital materyallere el konuldu.

Savcılık yetkilileri, toplanan paraların Suriye'de PKK/ YPG terör örgütü kontrolündeki kamplarda tutulan örgüt mensupları ve yanlılarına medrese açmak için kullanılacağının da belirlendiğine belirterek soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.