IŞİD\'in Ezidi Soykırımı\'nın Yılı

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, terör örgütü IŞİD'in 3 Ağustos 2014'te Ezidi halkına yönelik saldırılarının 12'nci yılında, yaşamını yitirenleri anarak, 3 Ağustos'un, "Kadın Kırımı ve Soykırıma Karşı Uluslararası Eylem Günü" olarak ilan edilmesini istedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğlulları, sosyal medya hesabından, terör örgütü IŞİD'in, Musul'un Sincar ilçesinde bulunan Ezidilere yönelik 3 Ağustos 2014'te gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybedenleri andı.

DEM Parti Kadın Meclisi'nin, Ezidi halkına yönelik saldırılara ilişkin paylaşımını alıntılayan Hatimoğulları, şunları kaydetti:

"Binlerce Ezidi'nin katledildiği, binlerce Ezidi kadının köle pazarlarında satıldığı ve kaybedildiği Ezidi soykırımın 12'nci yıl dönümünde yaşamını yitirenleri saygıyla anıyorum.

Akıbeti halen bilinmeyen Ezidi kadın ve kız çocuklarının bulunması, faillerin yargılanması ve Şengal'in statüsünün güvence altına alınması için mücadelemizi sürdüreceğiz. 3 Ağustos, 'Kadın Kırımı ve Soykırıma Karşı Uluslararası Eylem Günü' olarak ilan edilmelidir."