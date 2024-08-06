İş Cinayetlerinde Temmuz Ayında En Fazla Çocuk İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İş Cinayetlerinde Temmuz Ayında En Fazla Çocuk İşçi Hayatını Kaybetti

İş Cinayetlerinde Temmuz Ayında En Fazla Çocuk İşçi Hayatını Kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin İş Cinayeti Raporu'na göre, temmuz ayında 12'si çocuk olmak üzere en az 144 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Rapora göre, MESEM kapsamında çalıştırılırken ölen çocuk sayısı 9 oldu. Raporda ayrıca iş cinayetlerinin sektörel dağılımı ve nedenleri de yer aldı.

06.08.2024 15:06  Güncelleme: 15:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi'nin İş Cinayeti Raporu'na göre; temmuz ayında 12'si çocuk olmak üzere en az 144, yılın ilk yedi ayında en az 1022 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Rapora göre, bu ay en fazla çocuk işçinin hayatını kaybettiği ay oldu. MESEM kapsamında çalıştırılırken ölen çocuk sayısının 9 olduğuna dikkat çekilen raporda, "MESEM, büyük sermayenin iş gücünü kalifikasyon projesinden yola çıkarak ucuz emek rezervini çocuk ve genç işçilerle takviye eden bir mekanizmadır" değerlendirmesi yapıldı.

İSİG Meclisi, temmuz ayına ilişkin İş Cinayetleri Raporu'nu yayınladı. Raporda, bu ay MESEM kapsamında çalıştırılırken hayatını kaybeden çocuk işçilerin sayısı dikkat çekti. 2023-2024 eğitim ve öğretim döneminde MESEM kapsamında çalıştırılırken ölen çocuk sayısı 9 oldu. İSİG Meclisi "MESEM, neoliberalizmin eğitim alanındaki iz düşümü ve üretimde ucuz emeğin, istihdamda güvencesizliğin tezahürüdür. MESEM, büyük sermayenin işgücünü kalifikasyon projesinden yola çıkarak, ucuz emek rezervini çocuk ve genç işçilerle takviye eden bir mekanizmadır" değerlendirmesini yaptı.

Raporda, şu tespitler yer aldı:

"Bu ay mevsimlik tarım işçi ölümleri öne çıkıyor"

"Bu ay mevsimlik tarım işçi ölümleri öne çıkıyor. Özellikle traktörle, kapalı kasa kamyonetle, uygun olmayan servis minibüsüyle vb. tarlalara taşınan işçiler yollarda ölüyor, yaralanıyor. Diğer yandan her anlamda korunmasız ve güvencesizler. İşçilerin özellikle barınma ve beslenme sorunları var.

Madenler alarm veriyor. En az 8 maden işçisini kaybettik. İki madenci arkadaşımız Zonguldak'ta 'herkesin bildiği ama kaçak denilen' madenlerde çalışıyordu. Ancak ölümlere sadece kömür değil bakır, taş ve mermer ocaklarında da rastlıyoruz.

"İş cinayetlerinin yüzde 50'sini sanayi sektörü oluşturuyor"

Sektörel olarak baktığımızda iş cinayetlerinin 50'si sanayi, 41'i tarım, 27'si hizmetler ve 26'sı inşaatta meydana geldi. Her ne kadar işkolu olarak tarım ve inşaattaki ölümler öne çıksa da sektörel olarak en fazla ölüm farklı işkollarına bölünen sanayide gerçekleşiyor. Yine tehlikesiz zannedilen hizmet sektöründe de ölümler çok fazla ama 'görünmez' kılınıyor.

"Hizmet sektöründe intihar nedenli iş cinayetleri önemli bir yer tutuyor"

'Görünmez hale getirmenin en önemli yolu' meydana gelen ölümün yüksekten düşme, göçük, elektrik çarpması gibi daha bilinen nedenlere bağlı olmamasından da kaynaklanıyor. Oysa her işkolu ve sektör farklı koşullar ve özgünlükler barındırıyor. Örneğin hizmet sektöründe intihar nedenli iş cinayetleri önemli bir yer tutuyor. Temmuz ayında LC Waikiki mağazasında reyon yöneticiliği yaparken gördüğü mobbing nedeniyle yaşamına son veren Muhammed Yavuz'u; Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Malatya İl Koordinatörlüğünde çalışırken 6 Şubat Depremlerinde annesini, babasını, kardeşini ve akrabalarını kaybeden, enkaz altından kurtarılan, geçen yıl Manisa İl Koordinatörlüğünde görevlendirilen, geçici görevlendirmelerin iptali üzerine deprem bölgesine gitmeye zorlandığı için yaşamına son veren Cihangir Emre Küçüker'i; Dokuz Eylül Üniversitesi Plastik Cerrahi bölümünde asistan hekim olarak aşırı-yoğun-fazla çalıştırılan ve mobbing yapıldığı için istifa edip ertesi gün yaşamına son veren Uğurcan Ağcaoğlu…

Yılın ilk yedi ayında iş cinayetlerinin aylara göre dağılımı şöyle...

Ocak ayında en az 161, şubat ayında en az 149, mart ayında en az 124, nisan ayında en az 165, mayıs ayında en az 142, haziran ayında en az 137 ve temmuz ayında 144 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

Temmuz ayında iş cinayetlerinin işkollarına göre dağılımı şöyle...

Tarım, orman işkolunda 41 (24 işçi ve 17 çiftçi); inşaat, yol işkolunda 26; taşımacılık işkolunda 20; madencilik işkolunda 8; ticaret, büro, eğitim, sinema işkolunda 7; enerji işkolunda 7; konaklama, eğlence işkolunda 7; belediye, genel işler işkolunda 5; metal işkolunda 4; sağlık, sosyal hizmetler işkolunda 4; petro-kimya, lastik işkolunda 3; çimento, toprak, cam işkolunda 3; gıda, şeker işkolunda 2; tekstil, deri işkolunda 2; ağaç, kağıt işkolunda 1; gemi, tersane, deniz, liman işkolunda 1; çalıştığı işkolunu belirleyemediğimiz 3 işçi hayatını kaybetti.

Temmuz ayında iş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımı şöyle..

Trafik, servis kazası nedeniyle 33; ezilme, göçük nedeniyle 28; yüksekten düşme nedeniyle 19; elektrik çarpması nedeniyle 14; kalp krizi, beyin kanaması nedeniyle 11; zehirlenme, boğulma nedeniyle 8; intihar nedeniyle 6; şiddet nedeniyle 6; patlama, yanma nedeniyle 4;  nesne çarpması, düşmesi nedeniyle 3; diğer nedenlerden dolayı 12 işçi hayatını kaybetti.

Temmuz ayında iş cinayetlerinin yaş gruplarına göre dağılımı şöyle...

14 yaş ve altı 2 çocuk, 15-17 yaş arası 10 çocuk/genç, 30-49 yaş arası 62, 50-64 yaş arası 31, 65 yaş ve üstü 6, yaşı bilinmeyen 8 işçi hayatını kaybetti."

Kaynak: ANKA

Çocuk, Şiddet, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İş Cinayetlerinde Temmuz Ayında En Fazla Çocuk İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:11 Vahşetin her detayı kan donduran cinsten İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış Vahşetin her detayı kan donduran cinsten! İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış
00:09 Bu sözleri çok konuşulur Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı Bu sözleri çok konuşulur! Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı
21:00 Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu
20:23 Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü
18:51 Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı
10:17 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:12 Arkadaşının “Gitme“ uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi Arkadaşının "Gitme" uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi
10:10 Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar
10:09 Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp’ı silme çağrısı yaptı Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp'ı silme çağrısı yaptı
10:09 Altın güne nasıl başladı İşte detaylar Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar
10:02 Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci
09:56 Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü’nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü'nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu
09:54 Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum
09:33 Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı
09:25 İmamın eşini başka imam kaçırdı Skandal olayda aile meclisinden “Öldürün“ talimatı İmamın eşini başka imam kaçırdı! Skandal olayda aile meclisinden "Öldürün" talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 02:44:07. #1.12#
SON DAKİKA: İş Cinayetlerinde Temmuz Ayında En Fazla Çocuk İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement