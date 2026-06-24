İSİPAB 20. Konferansı Bakü'de Yapıldı - Son Dakika
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İSİPAB 20. Konferansı Bakü'de Yapıldı

24.06.2026 12:50
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Azerbaycan'da İSİPAB 20. Konferansı gerçekleştirildi, uluslararası dayanışma vurgulandı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliğinin (İSİPAB) 20. Konferansı gerçekleştirildi.

Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova'nın ev sahipliğinde Haydar Aliyev Merkezi'nde düzenlenen konferansa Türkiye, İran, Ürdün, Mozambik, Nijer, Umman, Katar, Yemen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) parlamento başkanlarının yanı sıra İslam İşbirliği Teşkilatına üye ülkelerin parlamento başkan yardımcıları ve üst düzey yetkilileri katıldı.

Toplantıda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de hazır bulundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte Gafarova, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in konferans katılımcılarına gönderdiği mesajı okudu.

Konferansta İSİPAB Dönem Başkanlığı, Endonezya'dan Azerbaycan'a devredildi.

Gafarova, etkinlikte yaptığı konuşmada, Azerbaycan Milli Meclisinin İSİPAB dönem başkanlığını üstlenmesinin ülkesinin İslam dünyasıyla dayanışma ve yakın ilişkileri güçlendirme konusundaki kararlılığının göstergesi olduğunu belirterek "Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de ifade ettiği gibi Müslüman ülkelerle hem ikili düzeyde hem de ortak teşkilatlar çerçevesinde ilişkilerin geliştirilmesi Azerbaycan dış politikasının öncelikli yönlerinden biridir." dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve üye ülkelerin, Azerbaycan topraklarının işgali dönemi ile çatışma sonrası süreçte her zaman Bakü'ye destek verdiğini kaydeden Gafarova, "Son 30 yılda İİT ve İSİPAB tarafından Ermeni saldırganlığını kınayan, Azerbaycan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü destekleyen 100'den fazla karar ve kararname kabul edilmiştir." ifadesini kullandı.

Gafarova, Azerbaycan'ın uluslararası hukuk ve ilgili Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda, Doğu Kudüs'ün Filistin Devleti'nin başkenti olduğu iki devletli çözüm modelini kararlılıkla desteklediğini aktararak "Ülkemiz son yıllarda Filistin halkının insani ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla defalarca insani ve mali yardım sağlamıştır. Azerbaycan bundan sonra da desteğini sürdürecektir." diye konuştu.

İslam dünyasının karşı karşıya bulunduğu sınamaların aşılması ve sahip olduğu potansiyelin tam olarak hayata geçirilebilmesi için birlik ve dayanışmaya ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Gafarova, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Barış, hoşgörü, uyum ve adalet gibi kalıcı İslami değerler etrafında kenetlenmek bugün her zamankinden daha önemlidir. Giderek daha karmaşık ve birbirine bağlı hale gelen dünyada Müslüman ülkelerin ortak hareket etmesi, birbirine destek olması ve ortak hedefler doğrultusunda çalışması büyük önem taşımaktadır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İSİPAB 20. Konferansı Bakü'de Yapıldı - Son Dakika

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