İşitme Engelli Aile İçin İşaret Dili Öğrendiler

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir çift, oğullarına istedikleri kızın işitme engelli ailesiyle daha iyi iletişim kurabilmek için işaret dili öğrendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çocuklarının kız isteme merasimi öncesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarına (KO-MEK) başvuran Birsen ve Mithat Birinci çifti, işitme engelli aileyle iletişim kurabilmek için Gölcük Kurs Merkezindeki işaret dili branşında eğitim aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Birsen Birinci, oğullarının nişan merasiminde işitme engelli dünürleriyle iletişim kurabilmek için kursa yazıldıklarını anlatarak, "İşaret dili hiç bilmediğimiz bir konuydu, internetten birkaç işaret öğrendik ama bu yeterli değildi. KO-MEK'e yazılınca burada temel işaretleri öğrenme şansımız oldu. Birkaç gün önce de dünürümün doğum günüydü. İşaret diliyle doğum gününü kutlamam, gelinimin ve ailesinin çok hoşuna gitti, biz de çok mutlu olduk." ifadelerini kullandı.

Mithat Birinci de eşinin teşvikiyle dünürleriyle daha iyi anlaşmak için kursa yazıldıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Kız istemede dünürlerimizle diyalog kurabilmek çok hoşumuza gitti. Keşke daha önce öğrenmiş olsaydık. Dünürlerimizle bu şekilde anlaşmış olmak hem gelinimizin hem de oğlumun çok hoşuma gitti. Kız isteme merasiminde kızı işaret diliyle istedim, aile ortamını bu şekilde sımsıkı tuttuğumuz için çok mutluyuz. Bize bu imkanı sunan KO-MEK'e çok teşekkür ediyoruz."

Açıklamada, KO-MEK'te 8 bin 991 kişiye Türk İşaret Dili eğitimi verildiği, yeni sezonda 247 kişiyle eğitimlere devam edildiği belirtildi.