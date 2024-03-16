İşitme engelli bireyler Ramazan Ayı'nda Kur'an-ı Kerim öğreniyor

İşitme engelli bireylerin Ramazan Ayı'nda 'Kur'an-ı Kerim' azmi takdir topluyor
İşten arta kalan vakitlerinde oruçlu şeklide işaret diliyle Kur'an-ı Kerim öğreniyorlar
Eskişehir'de görevli imam Kadri Altınsoy:
"Daha zor olanı işaret diliyle Kur'an-ı Kerimi okuyorlar"
"İşitme engelliler şu anda ama yılmamışlar bıkmamışlar"
49 yaşındaki işitme engelli Erdem Cantürk:
"Benimle aynı durumda ola arkadaşlarıma bu kursu tavsiye ediyorum"
ESKİŞEHİR - Eskişehir'de Ramazan Ayı'nda hem oruç tutup hem de çalıştıkları işten arta kalan zamanda işaret diliyle Kur'an-ı Kerim öğrenmek için çabalayan işitme engelli bireylerin azmi dikkat çekiyor.
Eskişehir'de İl Müftülüğünde görevli imam Kadri Altınsoy, Odunpazarı Müftülüğüne bağlı Diyanet Gençlik Çalışmaları Merkezi'nde işitme engelli bireylere işaret dili ile Kur'an-ı Kerim okumayı öğretiyor. Normal şartlarda belirli günlerde ve akşam saatlerinde verilen kurslar, Ramazan Ayı nedeniyle akşam saatlerinde yapılması güçleşti. Bir işte çalışan veya öğrenci olan bireyler, boş vakitlerinde merkeze geliyor. Oruçlu bir şekilde Kur'an-ı Kerim öğrenen özel gereksinimi bireyler, daha sonra işlerine ya da kullarına gidiyor. Kur'an-ı Kerim okumaları biraz daha güç olan vatandaşların azmi takdir topluyor.
"Ayrı ayrı kursumuz devam ediyor"
Eskişehir'de İl Müftülüğünde görevli imam Kadri Altınsoy konuyla ilgili şöyle konuştu;
"Burası Odunpazarı Müftülüğüne bağlı bir gençlik merkezi. Burada gençlerimizi üniversite, lise, ortaokul ve ilkokul olmak üzere gençlerimizi burada ağırlıyoruz. Onlara kitabı Allah'ı Peygamberi ve sünneti sevdirmeye çalışıyoruz. ve bu yönde bilgiler verip onların dertleriyle hemhal oluyoruz. Aynı zamanda işitme engelli kardeşlerimize de Kur'an kursu da burada devam ediyor. Ramazan ayından önce akşamları yapıyorduk, kursumuzu akşamları saat 18.00'dan sonra arkadaşlarımız geliyordu. Saat 22.30 gibi bitiriyordu. Şimdi Ramazan olduğu için arkadaşlarımızın bazıları vardiyalı çalıştığı için şimdi mesela bir kardeşimiz geldi. Birazdan servise, binecek gidecek başka bir arkadaşımız gelecek. Akşam saat 17.00 da işten çıkan bir kardeşimiz daha var, o da gelecek. Böylelikle toplu olarak değil de ayrı ayrı kursumuz devam ediyor. Bunu güne yaymaya çalışıyoruz Ramazan Ayı'nda. Aynı zamanda Reşadiye Camiinde de kardeşlerimiz için her gün vaazı tercüme ediyoruz işaret diliyle."
"Küsmemişler hayata ve devam ediyorlar"
İşitme engelli bireylerin, öğrenimleri normale göre daha zor olduğunu belirten Kadri Altınsoy, "Yani her insan gibi, normal insan ne yapıyor ise, Müslüman ne yapıyorsa aynısını yapıyorlar. Bunlar tabi daha zor olanı işaret diliyle Kur'an-ı Kerimi okuyorlar. Yani Allah Teala bu kardeşlerimize bir yerden almış ne yapmış işitme engelliler şu anda ama yılmamışlar bıkmamışlar, küsmemişler hayata ve devam ediyorlar. Yaşanmaz sevincini Kuran-ı Kerim ile buluyorlar. Sağ olsunlar bizleri hiç terk etmediler yani ama küsüp de gitmediler. Yani var mıdır vardır illaki ama yani biz olumlu cevaplar aldık hep elhamdülillah. Öyle devam edeceğiz inşallah. Genelde fabrikada çalışanlar var, belediye çalışan var, üniversitede çalışan var birkaç tanesi emekli. Kayıtlı 8 tane şu anda öğrencimiz var, işitme engelli onlara şu anda onlar için kursumuz devam ediyor. Okullar açıldığı hafta ve kapandığı haftada bizim kursumuz bitmiş oluyor. Yaz kursu başlıyor. Yaz kursumuzda burada inşallah yine devam edecek. Ben Kuran-ı Kerimi bilmiyorum, bana öğreten yok diyen kişi var ise, sorumluluk bizden gitsin biz hazırız ve her daim buradayız. Her kardeşimizi büyük küçük demeden bekleriz Kuran-ı Kerim'i öğretiriz Allah'ın izniyle" dedi.
"Kuran-ı Kerim kursuna devam ediyorum, çok memnunum"
49 yaşındaki işitme engelli Erdem Cantürk, çalıştığı fabrikadan arta kalan sürenin büyük bir bölümünü Kuran-ı Kerim öğrenmek için kullandığı dile getirdi. Bir yandan oruç tutulmanın bir yandan da Kuran-ı Kerim öğrenmenin kendisini mutlu ettiğini belirten Cantürk, " Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada çalışıyorum. Kuran-ı Kerim kursuna devam ediyorum, çok memnunum. Hocamızdan Allah razı olsun. Benimle aynı durumda ola arkadaşlarıma bu kursu tavsiye edip 'gel' diyorum. 18 yaşımdan beri oruç tutuyorum, çocuğumda var o da tutuyor. Ramazan Ayı'ndan memnunum" dedi.
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