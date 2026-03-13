İşitme Engelli Kadınlar Kur'an Öğreniyor - Son Dakika
İşitme Engelli Kadınlar Kur'an Öğreniyor

İşitme Engelli Kadınlar Kur\'an Öğreniyor
13.03.2026 12:33
Çankırı'daki kurs, işitme engelli kadınlara işaret diliyle Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler öğretiyor.

Çankırı'da açılan kursta işitme engelli kadınlar, işaret diliyle Kur'an-ı Kerim öğreniyor.

İl Müftülüğünce 2022 yılında İmam-ı Azam Kur'an Kursu bünyesinde açılan kursta işitme engelli 3 kadına Kur'an-ı Kerim ve dini terimler eğitimi işaret diliyle veriliyor.

Haftada 3 gün eğitim alan kadınlar, düzenlenen etkinliklerle de sosyalleşme imkanı buluyor.

İmam-ı Azam Kur'an Kursu yöneticisi Hatice Özkaya, AA muhabirine, 2018 yılında faaliyete başladıklarını, bünyelerinde 4-6 yaş 8 Kur'an kursu, bir de "Konuşan Eller" ismini verdiklerini işitme engelliler sınıfı olduğunu söyledi.

Çankırı'da işitme engelli kadınlara yönelik tek, Türkiye'de de sayılı kurslardan olduklarını dile getiren Özkaya, "Burada verdiğimiz eğitimle kursiyerlerimizin hayata açıldıklarını düşünüyorum çünkü faaliyetlerimiz çok fazla. Onlar da buna teveccüh gösterdiklerinden 4 yıldır aralıksız geliyorlar. Onlara tercümanlık eden, bir yere gittiklerinde durumlarını anlatabilecekleri bir öğretmenleri var. Yanlarında bir rehberleri olduğu için de kendilerini rahat hissediyorlar. Burası onların hayata açılan kapısı." dedi.

Hitap ettikleri kesimleri çeşitlendirmek istediklerini, bu yönde çalışma yaptıklarını ifade eden Özkaya, "Bunun içinde çocuklar, gençler, bayanlar, erkekler var. En özeli bence, 'Konuşan Eller' sınıfımız. Çünkü onlar Allah'ın özel kulları. Öyle bildiriliyor bize. Onlar bizim nazarımızda özel olduğu için bu sınıfı çok önemsiyoruz. 'Konuşan Eller' ismini de bu yüzden verdik onlara." diye konuştu.

Kur'an'ın dışında dini bilgiler eğitimi de veriliyor

İşaret diliyle kursiyerlere eğitim veren öğretici Ayşe Dilan Acar da 2018 yılından bu yana İmam-ı Azam Kur'an Kursu'nda görev yaptığını söyledi.

Çevresindeki işitme engellilerle iletişim kurmak için işaret dili öğrendiğini, zamanla kendini geliştirdiğini dile getiren Acar, "İlk başta normal bireylerin başladığı gibi elifba ile Allah'ı tanıtarak, itikat, ibadet, ahlak, siyer derslerimizle bilmediklerini öğretmeye gayret ettik. Derse ilk başladığımızda Kur'an-ı Kerim eğitimi, Esma-ül Hüsna tekrarı, dua tekrarı ve ders anlatımıyla gidiyoruz." ifadesini kullandı.

Acar, öğrencilerin başlarda çok fazla dini bilgisi bulunmadığına dikkati çekerek, "İşitme engelliler Allah'a ulaşamayacaklarını düşünüyor. Konuşamadıkları için Allah'ın onları işitmediğini düşünüyorlar. Çünkü ailelerde eğitim verilemediği için burada sıfırdan başlıyoruz." dedi.

Kursiyerlerinin bir senede Kur'an-ı Kerim öğrenebildiklerini söyleyen Acar, Diyanet İşleri Başkanlığının hazırladığı kaynaklarla işlerinin kolaylaştığını kaydetti.

Kursiyerlerden Kübra Nuhoğlu da 8. sınıftayken Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye başladığını ancak bazı şeyleri tam bilmediğini belirterek, Kur'an-ı Kerim ile dini bilgileri öğrenmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

İşitme Engelli Kadınlar Kur'an Öğreniyor

SON DAKİKA: İşitme Engelli Kadınlar Kur'an Öğreniyor - Son Dakika
