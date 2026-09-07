İşitme engelli müzisyenler Türkiye'de konser veremedi, ABD'de sahne aldı - Son Dakika
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İşitme engelli müzisyenler Türkiye'de konser veremedi, ABD'de sahne aldı

İşitme engelli müzisyenler Türkiye\'de konser veremedi, ABD\'de sahne aldı
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Türkiye'nin ilk işitme engelli müzik grubu Moon Deaf Music'in kurucuları Nilay Tüter ve Ali Yıldız, ABD'de konserler verirken Türkiye'de destek bulamadıklarını söyledi. Müzisyenler, müzikleriyle ülke genelinde konserler vererek işitme engelli bireylerin sanattaki görünürlüğünü artırmayı hedefliyor.

Türkiye'nin ilk işitme engelli müzik grubunu kuran gitarist Nilay Tüter ve baterist Ali Yıldız, ABD'de konser verme fırsatı bulurken Türkiye'de yeterli desteği göremediklerini belirterek, müzikleriyle ülkenin dört bir yanına ulaşmak ve seslerini duyurmak istiyor.

Tüter ve Yıldız, işitme engellerine rağmen müziğin ritmini hissederek 2024'te "Moon Deaf Music" grubunu kurarak bir ilke imza attı.

Müzik aracılığıyla işitme engellilerin de sanatın her alanında yer alabileceğini göstermek isteyen müzisyenler, Türkiye'de konser vermek için birçok kez girişimde bulunsa da engelleri nedeniyle kapılar yüzlerine kapandı.

ABD başta olmak üzere farklı ülkelerde mini konserler verme fırsatı bulan müzisyenler, Türkiye'de şehir şehir gezerek konserler vermeyi, müziklerini ülkenin dört bir yanındaki insanlarla buluşturmayı ve işitme engelli bireylerin sanat alanındaki görünürlüğünü artırmayı hedefliyor.

Müziği yaşamlarını zenginleştiren ve engelleri aşmalarını sağlayan bir araç olarak gören Tüter ve Yıldız, müziği aynı zamanda ön yargı ve engellerle mücadelenin bir aracı haline getirmek istiyor.

Müzisyenler, işitme engelli bireyler olarak müzik serüvenlerini ve hedeflerini AA muhabirine anlattı.

"Hem işitme engellilere hem engellilere müzik dersi vermek istiyoruz"

Gitarist Nilay Tüter, işitme yetisini 5 aylıkken yüksek ateş yüzünden kaybettiğini belirterek, "O günden sonra hep işitme cihazlarıyla duymaya çalıştım. İşitme cihazım olmadan hiçbir şekilde duyamıyorum. Zor olsa da adapte olmayı başardım." dedi.

İşitme engeline rağmen eğitim hayatında başarılı olduğunu söyleyen Tüter, eğitiminin ardından bir kamu bankasında çalışmaya başladığını anlattı.

Müziğe karşı hep ilgisinin olduğunu fakat işitme engeli nedeniyle adım atmaya cesaret edemediğini aktaran Tüter, "Müziği hep seviyordum ama tabii ki kolay değil. 12 yaşında müzik dinlemeye ve müzikle daha yakından ilgilenmeye başladım. Bu süreçte gitar öğrenmeye karar verdim ve gitar kursuna gittim. Müziğe hem ilgim hem yeteneğim olduğunu öğrendim. Zamanla bu isteğimiz sonucunda bir müzik grubu kurmaya karar verdik." diye konuştu.

Zor da olsa büyük emekler vererek bir ilke imza attıklarını belirten Tüter, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin ilk işitme engelli müzik grubunu kurduk. Şimdi müziğimizi Türkiye'ye ve dünyaya taşımaya başladık. Birçok defa Amerika'da konser verdik. Türkiye'de hiç değer görmüyoruz ama Amerika'da değer görüyoruz. Türkiye'de hiç konser veremedik. Biz aynı zamanda daha büyük grup kurarak hem işitme engellilere hem engellilere müzik dersi vermek istiyoruz. Böyle farkındalık oluşturmak istiyoruz."

Nilay Tüter, müziğin hayatlarına büyük bir neşe kattığını sözlerine ekledi.

"İşitme engellilerin müzik yapabilmesi için destek istiyoruz"

Türkiye'nin ilk işitme engelli bateristi Ali Yıldız da birçok problemle karşılaşsa da eğitim hayatından vazgeçmediğini söyledi.

Eğitimini tamamladıktan sonra bir bankada çalışmaya başladığını belirten Yıldız, 20 yaşından beri davul ve bateri çaldığını anlattı.

Müziğin hayatında önemli bir yeri olduğuna dikkati çeken Yıldız, şunları kaydetti:

"Müzik hayata tutunmak için bir araç oldu benim için. Bu alandaki ilk baterist olarak örnek olmak istedim ve 2024'te Türkiye'nin ilk işitme engelli müzik grubunu kurduk. Sürekli Amerika'da konser veriyoruz ve davet ediliyoruz. Ama maalesef Türkiye'de konser veremedik ve müziğimize değer verilmiyor. Türkiye'de işitme engellilerin müzik yapabilmesi için destek istiyoruz. "

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İşitme engelli müzisyenler Türkiye'de konser veremedi, ABD'de sahne aldı - Son Dakika

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