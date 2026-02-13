İşitme Engelli Öğrencilere Acil Uyarı Cihazı - Son Dakika
İşitme Engelli Öğrencilere Acil Uyarı Cihazı

13.02.2026 11:38
Van'daki pansiyonda işitme engelli öğrenciler için Yastık Altı Acil Durum Cihazı kullanılıyor.

Van'ın Edremit ilçesinde pansiyonda kalan işitme engelli öğrenciler, "Yastık Altı Acil Durum Cihazı" sayesinde deprem ve yangın gibi durumları fark ediyor.

Edremit ilçesindeki Özel Eğitim Meslek Lisesi pansiyonunda kalan işitme engelli öğrencilerin acil durumlara karşı güvenliğini artırmak amacıyla özel bir şirket tarafından üretilen "Yastık Altı Acil Durum Cihazı" temin edildi.

Yastık altına yerleştirilen ve acil durum uyarı sistemine bağlı sensörlerden gelen sinyali algılayarak devreye giren cihaz, güçlü titreşim oluşturarak işitme engelli kişiyi uyarıyor.

Cihazın sağladığı titreşim sayesinde öğrencilerin yangın ve deprem durumlarında uyanmaları ve gerekli önlemleri almaları sağlanıyor.

Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ekipleri de pansiyonda öğrencilerin acil durumlara hazırlığını güçlendirmek amacıyla "Yastık Altı Acil Durum Cihazı" ile tatbikat yaptı.

Özel Eğitim Meslek Lisesi Müdürü Sinan Bilyan, AA muhabirine, aldıkları cihazla işitme engelli öğrencilerin acil durumlara karşı farkındalığının artırılmasını sağladıklarını söyledi.

Pansiyonda sesli ve ışıklı uyarı sistemlerinin olduğunu belirten Bilyan, "Yangın, deprem ve diğer afetlerde öğrencileri uyaran sistemlerimiz var ama işitme engelli öğrencilere çok hitap etmiyordu. Biz de yangın sistemiyle çalışabilecek ve öğrencilere hitap edebilecek bir cihaz arayışında bulunduk. Bir yıla yakındır bu cihazı kullanıyoruz. Cihaz, yangın sistemiyle ortak çalışıyor. Yangın sistemi devreye girdiği zaman yastıkların altına yerleştirdiğimiz cihaz, titreyerek çocuğu uyandırıyor. Amacımız çocukların doğal afetlere ve yangınlara hazırlıklı olmasının yanı sıra bilinç kazanmasını sağlamaktır." dedi.

Öğrencilerle cihazın kurulumunu yaptıklarını dile getiren Bilyan, şunları kaydetti:

"Cihazı pansiyonumuzda kalan 20 öğrencimizin yatağının altına yerleştirdik. Çocuklar, akşam cihazlarını aktif konuma alıp uyuyorlar. Yangın, deprem gibi afetler yaşamadık ama yaptığımız tatbikatlarda çocuklar çabucak buradan tahliye olmaya çalıştı, olayın farkına vardılar. Sadece sesli sistemle olsa fark edemeyeceklerdi."

"Cihazın hayat kurtarıcı olacağını düşünüyorum"

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli Sivil Savunma Uzmanı Murat Özdemir ise "Öğrencilerimizin doğru davranış, doğru müdahale ve doğru uygulama yapmaları adına tatbikatlar yaptık. Yöneticilerimizin desteği ve okul müdürümüzün katkılarıyla özel öğrencilerimize yönelik tedarik edilen yastık altı cihazın çalıştığını gördük. Acil durum olması durumunda cihazın hayat kurtarıcı olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

