Iraklı Din Adamından İşitme Engellilere Özel Kur\'an-ı Kerim

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Iraklı din adamı İzeddin Hamid Mustafa, işaret diliyle hazırladığı 3 ciltten oluşan Kur'an-ı Kerim ile işitme engellilerin kutsal kitaplarını daha kolay anlamalarına yardımcı oluyor.

Erbil'de yaşayan din adamı Mustafa, işitme engellilerin Kur'an-ı Kerim'i anlamalarını kolaylaştırmak için uzun yıllardır çaba sarf ediyor.

Çalıştığı camide Cuma hutbelerini de işaret diliyle anlatan Mustafa, işitme engelliler için hazırladığı Kur'an-ı Kerim'in yaygınlaştırılmasını arzuluyor.

Yaklaşık 8 yıldır işitme engelliler için hutbe okuyor

Selahadin Üniversitesi İslam İlimleri Fakültesi Şeriat Bölümünden mezun olan 46 yaşındaki Mustafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 8 yıldır işitme engelliler için Cuma hutbesi veriyorum. Aynı zamanda onların Kur'an-ı Kerim'den de istifade etmeleri gerektiğini düşündüm." dedi.

İşaret diliyle Kur'an-ı Kerim hazırlama sürecinin 2 yıl sürdüğünü ve bu süreçte araştırma yaparak uzmanlara danıştığını anlatan Mustafa, işitme engelliler için yayınladığı eserin 600 sayfalık 3 ciltten oluştuğunu dile getirdi.

Eserinin hayırseverlerin katkısıyla çoğaltılmasını bekliyor

Mustafa eserini hazırladıktan sonra İslam Alimleri Birliği'ne gittiğini ve eserin incelendikten sonra Fetva Kurumu'na gönderildiğini ve burada da onaylandığını kaydetti.

Dünyada bazı surelerin işaret diline çevrilmiş olabileceğini belirten Mustafa, Kur'an-ı Kerim'in tümünü işaret diline çeviren ilk kişi olduğunu söyledi.

Mustafa, şöyle konuştu:

"Şu an sadece bin tane basabildim. Bölge'de ( Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde) 5 binden fazla işitme engelli var. Duhok, Erbil, Süleymaniye'de 250 engelliye gönderilmesini ve törenle onlara takdim edilmesini talep ettim. Fakat işitme engelli vatandaşların sayısı fazla. Bir hayırseverin bu sayı nispetinde bu eserin çoğaltılmasını istiyorum."

Ailesindeki işitme engelliler de Kur'an-ı Kerim okumadaki zorluklarını aştı

Mustafa, ailesinden 4 kişinin de işitme engelli olduğunu belirterek, hazırladığı eser sayesinde işitme engelli aile üyelerinin de Kur'an-ı Kerim'i okuyabildiklerini dile getirdi.

Mustafa'nın 47 yaşındaki kardeşi Muhyidin Hamid Mustafa da eşiyle birlikte işitme engelli olduğunu belirterek, "Biz işitme engelliler olarak Kur'an-ı Kerim'i okuma ve anlama konusunda zorlanıyoruz. Ancak (bu eser sayesinde) şu an okuyabiliyoruz. Bu çalışmadan dolayı çok mutluyuz." diye konuştu.