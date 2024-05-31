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İskandinav Ülkeleri Ukrayna'nın Egemenliğine Bağlılığını Teyit Etti

İskandinav Ülkeleri Ukrayna\'nın Egemenliğine Bağlılığını Teyit Etti

İsveç'in başkenti Stokholm'da yapılan Üçüncü Ukrayna-Kuzey Avrupa Zirvesi ortak bildirisinde, İskandinav ülkeleri liderleri, Ukrayna'nın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığını teyit etti. Zirvede, Ukrayna'ya acil ve uzun vadeli destek sağlama taahhüdünde bulunuldu ve güvenlik işbirliği geliştirme kararlılığı vurgulandı. Norveç ve İzlanda ile ikili güvenlik işbirliği anlaşmaları imzalandı.

31.05.2024 18:41
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İsveç'in başkenti Stokholm'da yapılan Üçüncü Ukrayna- Kuzey Avrupa Zirvesi ortak bildirisinde, İskandinav ülkeleri liderleri, Ukrayna'nın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığını teyit etti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve İzlanda Başbakanı Bjarni Benediktsson'un katıldığı "Üçüncü Ukrayna-Kuzey Avrupa Zirvesi"nin ortak bildirisini yayımladı.

Bildiride liderler, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kendini savunma mücadelesinde kritik bir aşamada olduğunu belirterek, "Bizler, İskandinav liderleri olarak, ülkelerimizin Ukrayna'nın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığını bir kez daha teyit ediyoruz." ifadesine yer verdi.

Kuzey Avrupa ülkelerinin bugüne kadar Ukrayna'ya 17 milyar avrodan fazla askeri, mali ve insani yardım sağladığı aktarılan bildiride, liderler Ukrayna'nın savaşı kazanmasına yardımcı olmak üzere bu ülkeye acil ve uzun vadeli destek sağlama çabalarını sürdürme taahhüdünde bulundu.

Bildiride, tüm Kuzey Avrupa ülkelerinin Ukrayna ile güvenlik alanında ikili işbirliği anlaşmaları imzalamasının derin ve kapsamlı güvenlik işbirliğini geliştirme ve uzun vadede desteklerini sürdürme kararlılıklarının göstergesi olduğu kaydedildi.

Finlandiya, İsveç, Danimarka, Norveç ve İzlanda'nın Ukrayna'nın hava savunma, deniz ve kara askeri kabiliyetlerini bireysel ve kolektif olarak güçlendirmeye devam edeceğine vurgu yapılan bildiride, söz konusu ülkelerin savunma sanayinde üretimi arttırmak için Ukrayna ile birlikte çalışacakları ifade edildi.

Bildiride, İskandinav ülkeleri liderleri, Ukrayna'nın Barış Formülü'ne desteklerini teyit ederek bu formülün uygulanmasını teşvik etmek üzere diplomatik çabaları sürdüreceklerini kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, zirve çerçevesinde Ukrayna'nın Norveç ve İzlanda ile ikili güvenlik işbirliği anlaşmaları imzaladığı aktarıldı.

Norveç ile yapılan anlaşma, bu ülkenin bu yıl Ukrayna'ya en az 1 milyar 200 milyon avro değerinde askeri yardımını da içeriyor.

İzlanda ile yapılan anlaşmada da 2024-2028 dönemi için Ukrayna'ya yıllık mali destek miktarı en az 4 milyar İzlanda Kronu (Yaklaşık 29 milyon dolar) olarak belirlendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İskandinav Ülkeleri Ukrayna'nın Egemenliğine Bağlılığını Teyit Etti - Son Dakika

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