İskandinav Ülkelerine Göç Eden Kulu Gurbetçileri, Ata Topraklarından Kopmuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İskandinav Ülkelerine Göç Eden Kulu Gurbetçileri, Ata Topraklarından Kopmuyor

Konya'nın Kulu ilçesinden İsveç, Norveç ve Danimarka gibi İskandinav ülkelerine göç eden gurbetçiler, yaşadıkları ülkelerle kültür sentezi oluştururken ata topraklarından da kopmuyor. Gurbetçiler, her yıl yaz tatilini memleketlerinde geçirerek nüfusu üçe katladıkları ilçede hareketlilik oluşturuyor. Çifte vatandaşlık hakkı elde eden gurbetçiler, kendi kültürlerini unutmamak için çocuklarına da aktarıyor ve ata topraklarını unutturmamaya çalışıyorlar.

02.08.2024 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Kulu ilçesinden başta İsveç olmak üzere, Norveç ve Danimarka gibi İskandinav ülkelerine göç eden gurbetçiler, yaşadıkları ülkelerle kültür sentezi oluştururken ata topraklarından da kopmuyor.

Konya'ya yaklaşık 150 kilometre uzaklıktaki 50 bin nüfuslu Kulu ilçesi, İsveç'e verilen göçle tanınıyor. 1960'lı yıllarda birkaç Kululunun işçi olarak İsveç'e gitmesiyle başlayan süreçte gurbetçiler, zamanla diğer İskandinav ülkelerine de yerleşmeye başladı.

Çifte vatandaşlık hakkı da elde eden Kululular, yaşadıkları ülkeye adapte olurken İskandinav kültürüyle kendi kültürleri arasında da köprü kurdu.

Her yıl yaz tatilini geçirmek için memleketlerine gelen gurbetçiler, baba ocağında özlem giderip nüfusunu üçe katladıkları ilçede hareketlilik oluşturuyor.

Birçoğu yurt dışında doğup büyüyen ve yaşadığı ülkeye adapte olmasına rağmen ata topraklarından kopmayan gurbetçiler, geleneklerini, göreneklerini ve kültürlerini de unutmuyor.

"İsveç'te de Türkiye'de de yabancılık çekmiyorlar"

İsveç'te 37 yıldır yaşayan 58 yaşındaki gurbetçi Bekir Yurdagül, AA muhabirine, kültürlerini unutmadıklarını ve çocuklarına da unutturmadıklarını söyledi.

Kendi kültürlerinden kopmamaları için her yaz Kulu'ya getirdiği çocuklarının İsveç'te de Türkiye'de de yabancılık çekmediğini belirten Yurdagül, şöyle konuştu:

"Çocuklarımız orada okuduğu için orada arkadaşlarıyla tanışıyorlar. Çocuklarımız kültür bakımından adapte olduğu için artık orada evleniyorlar. Aile, çocuğuna Türkiye'yi sevdirdiyse devamlı buraya da gelmek istiyorlar. Çocuklar buraları, kültürümüzü unutmasın diye titiz davranıyoruz. Bizden sonraki nesiller 'Annem, babam böyle yapardı, biz de yapalım.' desin istiyoruz."

Gurbetçi Atilla Ayhan da yaklaşık 4 bin kilometrelik zorlu kara yolcuğuna rağmen her yıl memleketlerine gelmekten vazgeçmediklerini anlattı.

Ayhan, gurbette doğup büyüyen çocuklarına ata topraklarını unutturmamaya çalıştığını dile getirdi.

"Her sene ailemizle gelmeye çalışıyoruz"

İsveç'te doğup büyüyen 27 yaşındaki Esra Yurdagül de her gelişlerinde çok güzel duygular hissettiklerini, ilçeyi bu yıl da çok kalabalık bulduklarını söyledi.

Memleket özleminin çok başka olduğunu belirten Yurdagül, "Her sene ailemizle gelmeye çalışıyoruz. Kulu'yu çok seviyoruz. Eski anılarımız canlanıyor. Yurt dışında akrabalarımızla çok fazla görüşemiyoruz. Burası, o anlamda birbirimizle görüşebilme imkanı da sağlıyor." dedi.

"İnsanlarımız yaz tatillerini burada geçirmeyi tercih ediyor"

İlçede esnaflık yapan Semih Koyuncu da kentin gurbetçilerle en yoğun günlerini yaşadığını söyledi.

Gurbetçilerin tüm taleplerine cevap verebilmek için gayret gösterdiklerini ifade eden Koyuncu, şunları kaydetti:

"İlçenin nüfusu iki-üç katına çıkmış durumda. Kulu, yaz gelince sahil bölgeleri gibi oluyor. İnsanlarımız yaz tatillerini burada geçirmeyi tercih ediyor. Alışverişlerini, düğünlerini yapıyorlar. İlçe esnafı olarak bize de büyük faydaları var."

Kaynak: AA

Danimarka, Norveç, İsveç, Konya, Kulu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İskandinav Ülkelerine Göç Eden Kulu Gurbetçileri, Ata Topraklarından Kopmuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:15 AYM, İletişim Başkanlığı’nın iki yetkisini iptal etti AYM, İletişim Başkanlığı'nın iki yetkisini iptal etti
12:04 19 Ağustos’ta başlıyor Fındık alım fiyatları belli oldu 19 Ağustos'ta başlıyor! Fındık alım fiyatları belli oldu
11:58 Sığınmacılar, Yerlikaya’nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi Göç İdaresi’nden açıklama var Sığınmacılar, Yerlikaya'nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi? Göç İdaresi'nden açıklama var
10:02 BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı
06:17 Cenazesi Doha’ya getirilen Haniye’nin eşi Ümmü Abdusselam’dan duygusal veda Cenazesi Doha'ya getirilen Haniye'nin eşi Ümmü Abdusselam'dan duygusal veda
12:07 MasterChef Türkiye’de Kaan’ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti MasterChef Türkiye'de Kaan'ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti
10:52 Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ’’Çığlık atan kadın’’ mumyası, bilim adamlarını şaşırttı Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ''Çığlık atan kadın'' mumyası, bilim adamlarını şaşırttı
10:19 Avrupa’daki temsilcilerimiz 3’te 3 yaptı İşte güncel ülke puanı sıralaması Avrupa'daki temsilcilerimiz 3'te 3 yaptı! İşte güncel ülke puanı sıralaması
10:07 Amerika’nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı Amerika'nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı
09:50 Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos’ta yapılacak Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos'ta yapılacak
09:48 Ezber bozmaya devam ediyor Jose Mourinho’dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı Ezber bozmaya devam ediyor! Jose Mourinho'dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı
08:55 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi
08:48 Yeşilçam’ın usta ismi Müjde Ar kalp ameliyatı oldu Yeşilçam'ın usta ismi Müjde Ar kalp ameliyatı oldu
08:34 Ankara’daki rehine takası dünyayı salladı Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü Ankara'daki rehine takası dünyayı salladı! Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2024 13:21:29. #1.11#
SON DAKİKA: İskandinav Ülkelerine Göç Eden Kulu Gurbetçileri, Ata Topraklarından Kopmuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement