İskandinav ve Baltık Ülkeleri Ukrayna'ya Destek Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İskandinav ve Baltık Ülkeleri Ukrayna'ya Destek Verdi

İskandinav ve Baltık ülkeleri, Ukrayna'ya savunma desteğini artırma sözü verdi, yatırımlar yapılacak.

28.11.2024 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HELSİNKİ, 28 Kasım (Xinhua) -- İskandinav ve Baltık ülkelerinin liderleri, Polonya Başbakanı Donald Tusk ile birlikte Ukrayna'ya yönelik desteklerini artırarak sürdürme sözü verdi.

Danimarka, Estonya, Finlandiya, Norveç, Polonya ve İsveç başbakanları ile Letonya Dışişleri Bakanı, İsveç Başbakanı'nın dinlenme konutu olan Harpsund'da iki gün sürecek toplantıda bir araya geldi. Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın konuk olarak katıldığı toplantıya Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da telefonla bağlandı.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson çarşamba günü düzenlenen ortak basın toplantısında, hem Ukrayna'nın savunma sanayisini güçlendirmek hem de daha fazla mühimmat sağlamak suretiyle Ukrayna'ya desteklerini artırma konusunda anlaştıklarını söyledi.

Ukrayna'da savunma sanayine doğrudan yatırım yapılacağını kaydeden Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, yardımların herhangi bir kısıtlamayla karşılaşmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Tusk ise yeni Trump yönetiminde ABD desteğinin azalma ihtimaline karşın Avrupa'nın bu desteğin en azından bir kısmını karşılamaya hazır olması gerektiğini vurgulayarak, bunu Avrupa'nın güvenliğini artırmak için bir fırsat olarak görmek gerektiğini dile getirdi.

Toplantıya katılan yedi lider çarşamba günü yayımladıkları ortak bildiride Ukrayna'nın Zafer Planını desteklediklerini ve Ukrayna'nın Avrupa ve Avrupa-Atlantik entegrasyonunu destekleme sözü verdiklerini açıkladı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Dış Politika, Donald Tusk, Finlandiya, Danimarka, Politika, Savunma, Polonya, Estonya, Ukrayna, Norveç, Güncel, Dünya, İsveç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İskandinav ve Baltık Ülkeleri Ukrayna'ya Destek Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:12 Milli Savunma Üniversitesi’nin kitabındaki Türkiye haritası ortalığı karıştırdı Milli Savunma Üniversitesi'nin kitabındaki Türkiye haritası ortalığı karıştırdı
13:42 MSB kaynaklarından Halep’te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama MSB kaynaklarından Halep'te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama
12:58 Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB’den art arda açıklamalar Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar
12:34 İstanbul’da başlarından vurulmuş 2 kişinin cansız bedeni sahile vurdu İstanbul'da başlarından vurulmuş 2 kişinin cansız bedeni sahile vurdu
23:00 Mehmet Müftüoğlu İmralı-DEM görüşmesinin ne zaman gerçekleşeceğini açıkladı Mehmet Müftüoğlu İmralı-DEM görüşmesinin ne zaman gerçekleşeceğini açıkladı
22:53 LG, telefon pazarından çekildi LG, telefon pazarından çekildi
22:41 Kırıkkale’de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor Kırıkkale'de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor
22:33 Okan Buruk’tan Hollandalı gazeteciye olay cevap Okan Buruk'tan Hollandalı gazeteciye olay cevap
22:11 Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek
22:08 Van Bronckhorst’tan ayrılık açıklaması: Kötü sonuçlar devam ederse sorumlusu benim Van Bronckhorst'tan ayrılık açıklaması: Kötü sonuçlar devam ederse sorumlusu benim
22:06 Adalet Bakanlığı Öcalan ile görüşme talebine onay verildiği iddiasını yalanladı Adalet Bakanlığı Öcalan ile görüşme talebine onay verildiği iddiasını yalanladı
22:02 6 çocuk annesi eşini öldürüp teslim oldu Olay yerine gelen kızının feryadı yürekleri dağladı 6 çocuk annesi eşini öldürüp teslim oldu! Olay yerine gelen kızının feryadı yürekleri dağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 16:25:48. #1.11#
SON DAKİKA: İskandinav ve Baltık Ülkeleri Ukrayna'ya Destek Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.