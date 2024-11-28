İskandinav ve Baltık Ülkeleri Ukrayna'ya Destek Verdi

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HELSİNKİ, 28 Kasım (Xinhua) -- İskandinav ve Baltık ülkelerinin liderleri, Polonya Başbakanı Donald Tusk ile birlikte Ukrayna'ya yönelik desteklerini artırarak sürdürme sözü verdi.

Danimarka, Estonya, Finlandiya, Norveç, Polonya ve İsveç başbakanları ile Letonya Dışişleri Bakanı, İsveç Başbakanı'nın dinlenme konutu olan Harpsund'da iki gün sürecek toplantıda bir araya geldi. Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın konuk olarak katıldığı toplantıya Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da telefonla bağlandı.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson çarşamba günü düzenlenen ortak basın toplantısında, hem Ukrayna'nın savunma sanayisini güçlendirmek hem de daha fazla mühimmat sağlamak suretiyle Ukrayna'ya desteklerini artırma konusunda anlaştıklarını söyledi.

Ukrayna'da savunma sanayine doğrudan yatırım yapılacağını kaydeden Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, yardımların herhangi bir kısıtlamayla karşılaşmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Tusk ise yeni Trump yönetiminde ABD desteğinin azalma ihtimaline karşın Avrupa'nın bu desteğin en azından bir kısmını karşılamaya hazır olması gerektiğini vurgulayarak, bunu Avrupa'nın güvenliğini artırmak için bir fırsat olarak görmek gerektiğini dile getirdi.

Toplantıya katılan yedi lider çarşamba günü yayımladıkları ortak bildiride Ukrayna'nın Zafer Planını desteklediklerini ve Ukrayna'nın Avrupa ve Avrupa-Atlantik entegrasyonunu destekleme sözü verdiklerini açıkladı.