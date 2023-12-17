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İskeçe Türk Birliği'nin 40 Yıllık Hak Arama Mücadelesi Belgeseli Hazırlandı - Son Dakika
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İskeçe Türk Birliği'nin 40 Yıllık Hak Arama Mücadelesi Belgeseli Hazırlandı

İskeçe Türk Birliği'nin (İTB) 1983'ten bu yana devam eden hak arama mücadelesini konu alan belgesel, Yunan devletinin "Batı Trakya'da Türk yoktur" politikasıyla 7 Aralık 1983'te derneğin tabelalarının sökülerek faaliyetlerinin durdurulması ve dernek aleyhine açılan kapatma davasını konu alıyor. Belgesel, 21 Aralık Perşembe günü İTB'nin salonunda gösterilecek.

İskeçe Türk Birliği\'nin 40 Yıllık Hak Arama Mücadelesi Belgeseli Hazırlandı
17.12.2023 - 18:17,
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İskeçe Türk Birliğinin (İTB) 1983'ten bu yana devam eden hak arama mücadelesini konu alan belgesel hazırlandı.

İTB tarafından hazırlanan belgesel, Yunan devletinin " Batı Trakya'da Türk yoktur" politikasıyla 7 Aralık 1983'te derneğin tabelalarının sökülerek faaliyetlerinin durdurulması ve dernek aleyhine açılan kapatma davasını konu alıyor.

Yunan devletince kapatma davası açılmasının üzerinden 40 yıl geçmesi dolayısıyla "İskeçe Türk Birliği- 40 Yıllık Hak Arama Mücadelesi" başlığını taşıyan belgesel, 21 Aralık Perşembe günü İTB'nin salonunda gösterilecek.

İTB, konuyu AİHM'e götürmüştü

Batı Trakya'da, isminde "Türk" kelimesi olduğu gerekçesiyle 1983'te mahkeme kararıyla kapatılan İTB, iç hukuk yollarının sonuçsuz kalmasıyla 2005'te konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) taşımıştı.

2008'de karara bağlanan davada, AİHM, Türk azınlığa ait derneklerin kapatılmasıyla "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin örgütlenme hakkıyla ilgili 11. maddesinin ihlal edildiği" görüşüne vararak, Yunanistan'ı mahkum etmişti.

İTB'nin AİHM kararına dayanarak, resmi statüsünün iadesi için açtığı dava, Yunan mahkemelerince reddedilmişti.

Öte yandan Yunan mahkemelerinin, AİHM kararlarına adaptasyonuna yönelik yasal düzenleme, muhalefet partilerinin itirazı üzerine "Milli güvenlik söz konusu olduğunda, karar uygulanmayabilir" ifadesi eklenerek, 2017'de Yunan Parlamentosunda onaylanmıştı.

Yunanistan, Batı Trakya'daki Türk azınlık tarafından kurulan bazı dernekleri, "Türklerin etnik azınlık olduğu görüşünü savunmak amacıyla kurulduğu" iddiasıyla faaliyetlerine izin vermemiş ve kapatmıştı.

Kaynak: AA
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Batı Trakya, AİHM, Son Dakika

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