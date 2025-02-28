İskenderun Belediye Başkanı, Sokaklarda Yaşayan Vatandaşlara Şefkat Elini Uzattı - Son Dakika
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İskenderun Belediye Başkanı, Sokaklarda Yaşayan Vatandaşlara Şefkat Elini Uzattı

İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, sokakta yaşayan 3 madde bağımlısına konteyner tahsis etti, tıraş ettirdi ve kıyafetlerini değiştirdi. Bu anlamlı davranışıyla takdir topladı.

28.02.2025 17:05
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Başkan, dondurucu soğukta sokakta yaşayan 3 vatandaşa devletin şefkat elini uzattı

HATAY - Hatay'da İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, sokakta karşılaştığı 3 madde bağımlısı şahsa devletin şefkat elini uzatarak yaşayabilecekleri konteyner tahsis etti. Tıraş olduktan ve elbiseleri değiştikten sonra bambaşka görünüme sahip olan 3 vatandaşın değişimi yürekleri ısıttı.

Hatay'da etkisini hissettiren soğuk hava vatandaşların yaşamını olumsuz etkiledi. İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, esnaf ziyareti esnasında kentte sokaklarda yaşayan 3 madde bağımlısı şahısla karşılaştı. Başkan Dönmez; şahısları ikna ederek tıraşlarını yaptırdı ve elbiselerini değiştirerek konteyner tahsis etti. Devletin şefkat elini madde bağımlısı şahıslara uzatan Başkan Dönmez yaptığıyla takdir topladı. Tıraş olduktan ve elbiseleri değiştikten sonra bambaşka görünüme sahip olan 3 vatandaşın değişimi yürekleri ısıttı.

" Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı kim olursa olsun, ne olursa olsun insanca yaşamayı hak ediyor"

Kimsesiz ve evsiz olan 3 vatandaşa devletin şefkat elini uzatarak yürekleri ısıtan İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, "3 madde bağımlısı vatandaşımızla sokakta karşılaştık. Madde bağımlısı vatandaşlarımıza karşı etraftaki arkadaşlar da uyardılar. Bizlere, 'Başkanım bunlar madde bağımlısı vatandaşlar' dediler. Biz de 'Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşının kim olursa olsun, ne olursa olsun insanca yaşamayı hak ettiği düsturuyla hareket ettiğimizi' söyledik. Kendilerini yıkadık, yıkadık tıraş ettirdik. Kıyafetlerini aldık, akabinde kaldıkları konteynerlerin temizlikleri yaptırdık. Daha sağlıklı ortamda yaşayabilmeleri için bir ortam hazırlamış olduk ve bunu bir kere yapmak da önemli değil bunu takipçisi olmak önemli olan. İskenderun'da sokakta kalan dostlarımızın tamamına aynı ilgiyi aynı şefkati devlet eliyle belediye eliyle göstermek bizim görevimiz zaten biz de bunları yapmaya çalışıyoruz. Bizim görmediğimiz olabilir, bizim duymadığımız olabilir vatandaşlarımızdan şöyle bir ricamız var. Bizim gözümüz olun, bizim kulağımız olun bu durumda olan vatandaşlarımıza bize bildirin ki biz de onlara sahip çıkalım. Denk geldi ben gördüm, biz o anda sahip çıktık ama bizim görmediğimiz, bilmediğimiz ve duymadığımız varsa lütfen bana bildirirlerse biz bu vatandaşlarımıza sahip çıkarız" dedi.

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Mehmet Dönmez, İskenderun, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İskenderun Belediye Başkanı, Sokaklarda Yaşayan Vatandaşlara Şefkat Elini Uzattı - Son Dakika

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