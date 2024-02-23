İskenderun'da 1400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İskenderun'da 1400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

İskenderun\'da 1400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan operasyonda, Modernevler Mahallesi'nde bulunan bir ikamette 1400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

23.02.2024 12:17  Güncelleme: 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 1400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Modernevler Mahallesi'nde bulunan bir ikamette arama yaptı.

Aramada, gümrük kaçağı 1400 paket sigara ele geçirildi.

Operasyonda R.T. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

İskenderun, Hatay, Güvenlik, Operasyon, Kaçakçılık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İskenderun'da 1400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 16:11:23. #1.12#
SON DAKİKA: İskenderun'da 1400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement