İskenderun'da 1800'lü yıllara ait metruk bina yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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İskenderun'da 1800'lü yıllara ait metruk bina yangını kontrol altına alındı

İskenderun\'da 1800\'lü yıllara ait metruk bina yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan ve Catoni Binası olarak bilinen Yenişehir Mahallesi'ndeki 2 katlı ahşap yapıda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, olay yerine gelerek ekiplerle görüştü. Yangın sonucunda hasar oluşan binada soğutma işlemleri devam ediyor.

05.05.2024 22:25
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde 1800'lü yıllarda inşa edilen metruk binada çıkan yangın kontrol altına alındı.

"Catoni Binası" olarak bilinen Yenişehir Mahallesi'ndeki 2 katlı ahşap yapıda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Olay yerine gelen İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, ekiplerle görüştü.

Hasar oluşan metruk binada soğutma işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

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