İskenderun'da Aile Felaketi: Ölü Sayısı 4'e Yükseldi - Son Dakika
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İskenderun'da Aile Felaketi: Ölü Sayısı 4'e Yükseldi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde baygın halde bulunan 5 kişilik aileden 4'ü hayatını kaybetti. Olayın kesin nedeni otopsi sonrası belirlenecek.

12.12.2024 21:38
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ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Hatay'ın İskenderun ilçesinde evde baygın halde bulunup, hastaneye kaldırılan 5 kişilik aileden anne Kader Kökçü (35), çocukları Elif Bilge (12) ve İsmail'in (5) ardından tedaviye alınan oğlu Yiğit Efe de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yoğun bakımda tedavisi süren baba Emrah Kökçü'nün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Anne ve 3 çocuğunun cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Anne ve çocuklarının kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

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