İskenderun'da Araç Kiralama Denetimi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde araç kiralama firmalarına yönelik denetim yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 firmada denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, 1 iş yerinin ruhsatının bulunmadığını, 2 işletmenin de takip cihazı kullanmadığını tespit etti.
Denetimlerde ayrıca gerçeğe aykırı kayıt tutan bir iş yerine de cezai işlem uygulandı.
