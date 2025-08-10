İskenderun\'da Asayiş Uygulaması

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada, bazı araçlar kontrol noktalarında durduruldu.
Ekipler, araçlardaki kişileri Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle kontrol etti.
Uygulamaların devam edeceği bildirildi.
