İskenderun'da Asayiş Uygulamasında 6 Şüpheliden 1'i Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İskenderun'da Asayiş Uygulamasında 6 Şüpheliden 1'i Tutuklandı

İskenderun\'da Asayiş Uygulamasında 6 Şüpheliden 1\'i Tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında çeşitli suçlara karıştıkları belirlenen 6 şüpheliden 1'i tutuklandı. Uygulama sonucunda 2 tabanca, 9 fişek ve 46 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

06.05.2024 16:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, çeşitli suçlara karıştıkları gerekçesiyle asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valiliğin açıklamasına göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün yapılan asayiş uygulamasında 1113 kişiyi Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle sorguladı.

Çeşitli suçlara karıştıkları belirlenen 6 şüphelinin yakalandığı çalışmada, 2 tabanca, 9 fişek ve 46 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı.

Kaynak: AA

İskenderun, Hatay, Tutuklama, Uyuşturucu, Gözaltı, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İskenderun'da Asayiş Uygulamasında 6 Şüpheliden 1'i Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:28 Gaziantep’teki katliam gibi kazada can kaybı 9’a yükseldi Gaziantep'teki katliam gibi kazada can kaybı 9'a yükseldi
17:05 Yeğenini belediye şirketine başkan olarak atayan Bozbey’den garip savunma: Bu gençler hiç mi çalışmayacak Yeğenini belediye şirketine başkan olarak atayan Bozbey'den garip savunma: Bu gençler hiç mi çalışmayacak?
16:53 Kuzey Irak’a hava harekatı 16 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi Kuzey Irak'a hava harekatı! 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
16:35 Masadaki ana başlık öğretmen atamaları Kabine toplantısı Beştepe’de başladı Masadaki ana başlık öğretmen atamaları! Kabine toplantısı Beştepe'de başladı
14:47 İsrail’den Refah’a hava saldırısı Ölü ve yaralılar var İsrail'den Refah'a hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var
17:13 Türkücü Aydın Aydın, “Nesli tükenmesin“ diye eşeklere sembolik nikah kıydı Türkücü Aydın Aydın, "Nesli tükenmesin" diye eşeklere sembolik nikah kıydı
17:05 Milli muharip uçak KAAN tekrar göklerde İkinci uçuş da tamam Milli muharip uçak KAAN tekrar göklerde! İkinci uçuş da tamam
16:53 TFF, Hatayspor’a haciz gönderdi TFF, Hatayspor'a haciz gönderdi
16:38 Halil Umut Meler, Club Brugge-Fiorentina maçını yönetecek Halil Umut Meler, Club Brugge-Fiorentina maçını yönetecek
15:51 Genç kız, tartıştığı sevgilisini sırtından bıçakladı Hayati tehlikesi sürüyor Genç kız, tartıştığı sevgilisini sırtından bıçakladı! Hayati tehlikesi sürüyor
15:37 Konyaspor-Fenerbahçe maçına Alman VAR hakemi Konyaspor-Fenerbahçe maçına Alman VAR hakemi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 17:55:20. #1.12#
SON DAKİKA: İskenderun'da Asayiş Uygulamasında 6 Şüpheliden 1'i Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement