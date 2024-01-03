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İskenderun'da Balon Balığı Yiyen Aile Zehirlendi - Son Dakika
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İskenderun'da Balon Balığı Yiyen Aile Zehirlendi

HATAY'ın İskenderun ilçesinde balon balığı yiyen 7 kişilik aile zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Zehirlenen ailedeki 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İskenderun'un Numune Mahallesi'nde oturan Müfit A. ve ailesi, denizden tuttukları balon balığını tükettikten kısa bir süre sonra rahatsızlandı. Yardım isteyen aile, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Zehirlenmeyle ilgili soruşturma başlatıldı.

İskenderun\'da Balon Balığı Yiyen Aile Zehirlendi
03.01.2024 - 08:05,
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HATAY'ın İskenderun ilçesinde balon balığı yiyen 7 kişilik aile zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Zehirlenen ailedeki 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İskenderun'un Numune Mahallesi 572'nci sokakta oturan Müfit A. (60), iddiaya göre denizden tuttuğu balon balığını ailesiyle birlikte tüketti. Kısa süre Müfit A. ve ailesinin 6 ferdi rahatsızlandı. Zehirlendiklerinden endişelenen aile 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Eve gelen sağlık ekipleri tarafından Müfit A., Semire A. (53), Yasenya A. (28), Gökyüzü A. (39), Dilan G. (22), Eva G. (23) ve Aren A. (53), ambulanslarla Yeni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Balıktan zehirlendikleri anlaşılan 7 kişi, burada yapılan ilk müdahalelerin ardından Adana'daki hastanelere sevk edildi. Tedaviye alınan aile bireylerinden Müfit A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Zehirlenmeyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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