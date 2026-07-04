İskenderun\'da Beton Parçası Düşmesi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kafasına iki katlı binadan kopan beton parçası düşen kişi yaralandı.
Çay Mahallesi'nde 2 Temmuz'da 55 yaşındaki Selim Yıldız'ın kafasına binadan kopan beton parçası düştü.
Başından yaralanan Yıldız kaldırıldığı İskenderun Devlet Hastanesi'nde tedavisinin ardından taburcu edildi.
Selim Yıldız, gazetecilere, kafasına 11 dikiş atıldığını belirterek, şikayetçi olduğunu kaydetti.
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