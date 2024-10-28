İskenderun\'da Bisikletli Kazası

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HATAY'ın İskenderun ilçesinde midibüsün çarptığı bisikletin sürücüsü yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 23 Ekim'de İskenderun'un Pac Meydanı'nda meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen midibüs, kavşaktan karşıya geçen bisikletli gence çarptı. Midibüsün altında kalan bisikletli, 2 metre sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla kaldırıldığı hastanedeki müdahalesinin ardından taburcu oldu. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber- Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),