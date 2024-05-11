İskenderun\'da Büfe Sahibi Çalışanını Vurdu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde büfe sahibi, iş yerinde pompalı tüfeğini boşalttığı sırada çalışanını vurdu.
Gürsel Mahallesi'nde, büfe sahibi G.S, iş yerinde pompalı tüfeğini boşalttığı sırada silahın ateş alması sonucu çalışanı O.B'yi vurdu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından O.B, ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Büfede delil toplama çalışması yapan polis ekipleri, G.S'yi gözaltına aldı.
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