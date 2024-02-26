İskenderun'da çıkan yangında tek başına kalan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İskenderun'da çıkan yangında tek başına kalan kişi hayatını kaybetti

İskenderun\'da çıkan yangında tek başına kalan kişi hayatını kaybetti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan 2 katlı evin zemin katında çıkan yangında yalnız yaşayan 78 yaşındaki Fatma Dostum hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ve Dostum'un cesedi İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

26.02.2024 00:47  Güncelleme: 00:50
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2 katlı evin zemin katında çıkan yangında tek başına kalan kişi ölü bulundu.

Yunus Emre Mahallesi 1875 Sokak'ta bulunan 2 katlı bir evin zemin katında yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yangının söndürüldüğü evde yalnız yaşayan 78 yaşındaki Fatma Dostum'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Dostum'un cesedi, incelemenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İskenderun'da çıkan yangında tek başına kalan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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