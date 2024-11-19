İskenderun'da Çimlere Basma Uyarısı Sesli Anons ile Yapılıyor - Son Dakika
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İskenderun'da Çimlere Basma Uyarısı Sesli Anons ile Yapılıyor

İskenderun\'da Çimlere Basma Uyarısı Sesli Anons ile Yapılıyor

İskenderun Belediyesi, çimlere basılmaması için anonslu uyarı sistemini devreye soktu. 'Lütfen çimlere basmayınız' levhalarının dikkate alınmaması sonrası uygulama başlatıldı. Ancak bazı gençler anonsu eğlence haline getirdi.

19.11.2024 15:48  Güncelleme: 15:50
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HATAY'ın İskenderun Belediyesi, 'Lütfen çimlere basmayınız' yazılı uyarı levhaları dikkate alınmayınca 'Çimlere basma' şeklinde sesli anons sistemini hayata geçirildi. Refüje yaklaşıldığında anons yapılırken, kimleri bu duruma tepki gösterdi, kimileri de çimlere basarak eğlendi.

İskenderun Belediyesi, Mete Aslanı Bulvarı'ndaki peyzaj çalışmasının ardından 'Lütfen çimlere basmayınız' uyarı levhaları koydu. Levhalar dikkate alınmayınca çimlerin üzerinden geçenler ve basanları uyarmak için de anonslu uyarı sistemine geçildi. Yolun kenarından ve refüjden geçildiği sırada 'Çimlere basma lütfen yaya yolunu kullanınız' anonsunu devreye girdi. Anons, yoldan geçenlerin bir kısmına eğlence olurken, bazıları da tepki gösterdi. Gençlerinse anonsu tekrar tekrar dinlemek için çimlere basıp eğlenmesi dikkat çekti.

Kaynak: DHA

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