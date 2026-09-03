İskenderun\'da çocuklar ilaçsız tarım için video çekti, görüntüler COP31\'de gösterilecek

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çocuklar, sağlıklı çevrede yaşama hakkına dikkati çekmek amacıyla "İlaçsız Tarım İstiyoruz" temasıyla video çekimi yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde, Hatay Çocuk Hakları Komitesince İskenderun Sahili'nde etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında 8-18 yaş arasındaki çocuklar, tarımda kontrolsüz kimyasal ilaç kullanımına karşı farkındalık oluşturmak için hazırladıkları slogan ve konuşmaları kayda aldı.

Çalışmaya katılan 17 yaşındaki Elif Öztürk, AA muhabirine, bugünün çocuklarının yarının dünyasını şekillendireceğini söyledi.

Yarınlar için güzel bir dünya ve gelecek bırakmak istediklerini anlatan Öztürk, "Yarınlar için güzel bir dünya ve gelecek bırakmak istiyoruz. Amacımız tarım ürünlerinde kimyasal ilaçlar ve hormonal girdiler kullanılmadan, ürünleri doğal ve mevsiminde tüketmek istiyoruz. Bu çalışmayla tüm bireyleri bilinçlendirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Etkinlikte bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirten 16 yaşındaki Ömer Sert de sağlıklı bir ortamda yaşamak istediğini dile getirerek, "Bu çalışmalarla hem kendimizi geliştiriyor hem de doğamızı ve çevremizi koruyoruz." diye konuştu.

Tarımda aşırı ilaçlamanın önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayan 16 yaşındaki Şükran Öztürk ise çekilen video ile seslerini duyurmayı ve bireyleri bilinçlendirmek istediklerini kaydetti.

Antalya'da 9-20 Kasım'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) çerçevesinde hazırlanan görüntüler, kurgulanarak klip haline getirilip, çeşitli mecralarda gösterime sunulması planlanıyor.