Hatay'ın İskenderun ilçesinde terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide üyesi oldukları tespit edilen 4 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.
Ekipler, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda H.E, T.A, S.E. ve M.M'yi gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › İskenderun'da DEAŞ ve El Kaide Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?