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İskenderun'da deprem hasarlı 11 bina kontrollü yıkıldı - Son Dakika
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İskenderun'da deprem hasarlı 11 bina kontrollü yıkıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar gören 11 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar, Azganlık, Kaledibi, Denizciler ve Meydan mahallelerinde devam etti. Ekiplerin çevresinde önlem aldığı ağır hasarlı 11 bina, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı. İşlemin ardından çıkan moloz, kamyonlarla enkaz döküm alanına taşındı.

İskenderun\'da deprem hasarlı 11 bina kontrollü yıkıldı
19.12.2023 - 14:25,  Güncelleme: 14:27
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar gören 11 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar, Azganlık, Kaledibi, Denizciler ve Meydan mahallelerinde devam etti.

Ekiplerin çevresinde önlem aldığı ağır hasarlı 11 bina, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.

İşlemin ardından çıkan moloz, kamyonlarla enkaz döküm alanına taşındı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İskenderun'da deprem hasarlı 11 bina kontrollü yıkıldı - Son Dakika
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