 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İskenderun'da depremde hasar gören 52 cami yeniden ibadete açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

İskenderun'da depremde hasar gören 52 cami yeniden ibadete açıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat'taki depremlerde az hasar alan 52 cami gerekli bakım ve onarım çalışmalarının ardından yeniden ibadete açıldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde ilçede bulunan 127 caminin 7'si yıkıldı, 6'sı ağır, 6'sı da orta hasar alırken 52 cami de az hasar gördü. Kentte az hasarlı camiler Diyanet İşleri Başkanlığı ve hayırseverlerin destekleriyle yapılan onarımların ardından cemaatine kavuştu. İskenderun İlçe Müftüsü Ramazan Avcı, az hasarlı camilerin onarımlarının ardından kentte ağır hasarlı 7 caminin yıkıldığını ve yerlerine yenilerinin yapımına başlandığını söyledi.

İskenderun\'da depremde hasar gören 52 cami yeniden ibadete açıldı
20.01.2024 - 12:13,
Abone Ol

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat'taki depremlerde az hasar alan 52 cami gerekli bakım ve onarım çalışmalarının ardından yeniden ibadete açıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ilçede bulunan 127 caminin 7'si yıkıldı, 6'sı ağır, 6'sı da orta hasar alırken 52 cami de az hasar gördü.

Kentte az hasarlı camiler Diyanet İşleri Başkanlığı ve hayırseverlerin destekleriyle yapılan onarımların ardından cemaatine kavuştu.

İskenderun İlçe Müftüsü Ramazan Avcı, AA muhabirine, az hasarlı camilerin onarımlarının ardından kentte ağır hasarlı 7 caminin yıkıldığını ve yerlerine yenilerinin yapımına başlandığını söyledi.

Yapımlarına başlanan camileri en kısa sürede tamamlamayı planladıklarını belirten Avcı, şöyle devam etti:

"Yıkımı yapılan camilerimizden bir tanesini aynı yerine bir hayırsever vatandaşımız yaptırdı. Bir tanesi şu anda inşaat halinde. Ramazan ayına yetişmesi planlanıyor. İki tanesinin ise ön hazırlık proje çalışmaları yapılmakta. Onları da inşallah hayırsever vatandaşlarımız yaptıracaklar. 3 camimiz ile ilgili de Diyanet İşleri Başkanlığımız çalışmalarını yapmakta. Bu durumda baktığımızda 7 camimiz yapılacak Allah'ın izniyle."

Avcı, camilerin yapımında katkısı ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kahramanmaraş, İskenderun, Hatay, Deprem, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İskenderun'da depremde hasar gören 52 cami yeniden ibadete açıldı - Son Dakika


10:32
Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12
Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyinde düştü Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:38
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10
İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57
Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı

Son Dakika
10:32 Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26 Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12 Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57 Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53 Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 10:59:37. #1.13#
SON DAKİKA: İskenderun'da depremde hasar gören 52 cami yeniden ibadete açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement