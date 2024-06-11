İskenderun\'da firari 3 hükümlü ve 1 şüpheli yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde firari 3 hükümlü ve 1 şüpheli yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik çalışma yaptı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.E, H.İ.Ö. ve Y.Y. ile firari şüpheli M.B. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B. serbest bırakıldı, hükümlüler de cezaevine gönderildi.
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