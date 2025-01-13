İskenderun'da Güvenlik Uygulaması

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, çok sayıda polisin katılımıyla belirlenen noktalarda denetim yapıldı.
Uygulamada, durdurulan kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı, araçlar arandı.
İlçe genelinde asayiş uygulamalarının süreceği belirtildi.
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