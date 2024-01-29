İskenderun\'da Hırsızlık Yapan 4 Şüpheliden 2\'si Tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan incelemeler sonrasında, Ö.Ü, S.K, A.K. ve M.K. hırsızlık şüphesiyle yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.Ü. ile M.K. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.