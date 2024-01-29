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İskenderun'da Hırsızlık Yapan 4 Şüpheliden 2'si Tutuklandı - Son Dakika
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İskenderun'da Hırsızlık Yapan 4 Şüpheliden 2'si Tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili olarak yapılan çalışmalar sonucunda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken diğerleri serbest bırakıldı.

İskenderun\'da Hırsızlık Yapan 4 Şüpheliden 2\'si Tutuklandı
29.01.2024 - 22:31,  Güncelleme: 22:33
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan incelemeler sonrasında, Ö.Ü, S.K, A.K. ve M.K. hırsızlık şüphesiyle yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.Ü. ile M.K. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İskenderun'da Hırsızlık Yapan 4 Şüpheliden 2'si Tutuklandı - Son Dakika
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