İskenderun'da Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde 3 farklı iş yerinden hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen K.G.K. ve B.Y'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.G.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, B.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
