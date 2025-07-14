İskenderun\'da Hırsızlıkla Yakalanan 2 Kişi Tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı mahallelerdeki iş yeri ve evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen M.K, A.E. ve Y.A'yı yakaladı.

Zanlıların adreslerinde çalıntı malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. ve Y.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, A.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.