İskenderun\'da İnşaat Yangını

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir inşaatta çıkan ve otluk alana sıçrayan yangın söndürüldü.

İsmet İnönü Mahallesi'nde inşaat halindeki bir binanın ahşap kalıp bulunan dördüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, binanın etrafındaki otluk alana da sıçradı.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bina ve alandaki yangın söndürüldü.