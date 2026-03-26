İskenderun\'da İşçi Asansör Boşluğuna Düştü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çalıştığı inşatta asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı.
Yunus Emre Mahallesi 279. Sokak'taki inşaatın 2. katında çalışan Bilal K. henüz bilinmeyen nedenle asansör boşluğuna düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekibinin çalışmasıyla düştüğü yerden çıkarılan yaralı işçi, ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?