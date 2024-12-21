Hatay'ın İskenderun ilçesinde kablo hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muradiye Mahallesi'nde Türk Telekom'a ait bakır kablonun çalınması üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda, ekipler kimliğini tespit ettiği zanlı N.S'yi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › İskenderun'da Kablo Hırsızına Tutuklama - Son Dakika
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