İskenderun'da Kanalizasyon Hattı Yenileme Çalışması Sırasında Su Borusu Patladı - Son Dakika
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İskenderun'da Kanalizasyon Hattı Yenileme Çalışması Sırasında Su Borusu Patladı

İskenderun\'da Kanalizasyon Hattı Yenileme Çalışması Sırasında Su Borusu Patladı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde İskenderun Belediyesi HATSU ekiplerinin kanalizasyon hattı yenileme çalışması sırasında su borusu patladı. Patlayan borunun tamiri için HATSU ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

28.04.2024 02:35
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde kanalizasyon hattı yenileme çalışması sırasında su borusu patladı.

Barbaros Mahallesi Mithat Paşa Caddesi'nde İskenderun Belediyesi HATSU ekiplerinin kanalizasyon hattı yenileme çalışması esnasında patlayan su borusu nedeniyle caddede su birikintileri oluştu, trafikte aksama yaşandı.

HATSU ekiplerinin patlayan boruyu tamir çalışması sürüyor.

HATSU Bölge Müdürü Ahmet Uygun, gazetecilere yaptığı açıklamada, olaya müdahale ederek kısa süre içinde boruyu onaracaklarını söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İskenderun'da Kanalizasyon Hattı Yenileme Çalışması Sırasında Su Borusu Patladı - Son Dakika

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