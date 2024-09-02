Hatay İskenderun'da Komşusunu Öldüren Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Hatay İskenderun'da Komşusunu Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 29 Ağustos'ta otluk alanda bulunan kadın cesedinin sahibi olduğunu belirlenen R.Z'nin cinayetini itiraf eden komşusu H.K. tutuklandı. Yapılan incelemelerde H.K'nin evinde R.Z'ye ait ziynet eşyaları bulundu.

02.09.2024 16:47
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, komşusunu öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Modernevler Mahallesi'nde 29 Ağustos'ta otluk alanda bulunan kadın cesediyle ilgili çalışma başlattı.

Cesedin, yabancı uyruklu R.Z'ye ait olduğu tespit edildi.

R.Z'nin boğularak öldürüldüğünün belirlenmesi üzerine, bölgedeki güvelik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, H.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinde H.K'nin, komşusu R.Z'yi öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Öte yandan H.K'nin evinde, R.Z'ye ait olduğu tespit edilen ziynet eşyaları bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

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