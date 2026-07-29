İskenderun'da Konteyner Faciası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti
İskenderun Limanı'nda üzerine konteyner düşen işçi Zülfikar Kumur hayatını kaybetti.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde üzerine konteyner düşen işçi yaşamını yitirdi.
İskenderun Limanı'nda vinçle taşınan konteyner, henüz bilinmeyen nedenle Zülfikar Kumur'un (44) üzerine düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Kumur'un cenazesi, İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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