İskenderun'da Kontrolden Çıkan Otomobilin Karıştığı Kaza - Son Dakika
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İskenderun'da Kontrolden Çıkan Otomobilin Karıştığı Kaza

İskenderun\'da Kontrolden Çıkan Otomobilin Karıştığı Kaza

HATAY'ın İskenderun ilçesinde aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkan otomobil, önce motosiklete ardından yol kenarında ilerleyen bisiklete çarptı. Her iki sürücü de ağır yaralandı. Otomobilin sürücüsünün olay yerinden kaçtığı bildirildi. Yaralıların tedavisi sürüyor.

26.08.2024 17:49
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HATAY'ın İskenderun ilçesinde aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkan otomobil, önce motosiklete ardından yol kenarında ilerleyen bisiklete çarptı. Her iki sürücü de ağır yaralandı. Otomobilin sürücüsünün olay yerinden kaçtığı bildirildi. Yaralıların tedavisi sürüyor.

Kaza, Feyezan Kanalı Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Henüz sürücüsü belli olmayan 31 SZ 6540 plakalı otomobil, önce sinyalizasyon direğine ardından önündeki motosiklet ve bisikletle çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet ve bisiklet sürücüleri ağır yaralandı. Kazanın hemen ardından çevrede bulunan vatandaşlar, yaralılara yardım etmeye çalıştı. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından otomobil sürücüsünün olay yerinden kaçtığı bildirildi. Ekipler, kaçan sürücünün bulunması için çalışma başlatırken, yaralıların tedavisi de sürüyor.

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay),

Kaynak: DHA

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