Hatay'ın İskenderun ilçesinde kumar oynarken yakalanan 3 kişiye 27 bin 741 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Savaş Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.
Adreste kumar oynadığı belirlenen 3 kişiye 27 bin 741 lira ceza kesildi, masadaki 2 bin lira ile oyun malzemelerine de el konuldu.
Ekipler, kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı iddia edilen Y.E. hakkında adli işlem başlattı.
Son Dakika › Güncel › İskenderun'da Kumar Operasyonu: 3 Kişiye Ceza - Son Dakika
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