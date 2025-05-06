İskenderun'da Kumar Operasyonu: 3 Kişiye Ceza - Son Dakika
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İskenderun'da Kumar Operasyonu: 3 Kişiye Ceza

İskenderun\'da Kumar Operasyonu: 3 Kişiye Ceza

İskenderun'da kumar oynarken yakalanan 3 kişiye toplam 27 bin 741 lira ceza kesildi.

06.05.2025 17:54
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde kumar oynarken yakalanan 3 kişiye 27 bin 741 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Savaş Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Adreste kumar oynadığı belirlenen 3 kişiye 27 bin 741 lira ceza kesildi, masadaki 2 bin lira ile oyun malzemelerine de el konuldu.

Ekipler, kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı iddia edilen Y.E. hakkında adli işlem başlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İskenderun'da Kumar Operasyonu: 3 Kişiye Ceza - Son Dakika

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