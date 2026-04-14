İskenderun'da Motosiklet Tamirhanelerine Denetim

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri, motosiklet tamirhanelerine yönelik denetim yaptı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet tamiri yapılan 5 işletmeyi denetledi.
Denetimlerde 2 iş yerinin ruhsatının, 1 tamirhanenin de vergi levhasının bulunmadığı tespit edildi.
İş yerlerine eksikliklerden dolayı idari işlem uygulayan ekipler, 17 kişinin de Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yaptı.
Şüpheli 2 kişinin üst aramasında ise 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Denetimlerin ilçe genelinde devam edeceği belirtildi.
